L’humoriste franco-marocain Jamel Debbouze était l’invité de Claire Chazal dans l’émission Entrée Libre, diffusée sur France 5. Celle-ci a dédié un portrait à l’humoriste qui revient sur scène, après une longue absence de six ans. Jusque-là tout allait bien… mais l’ex-présentatrice du 20h, a décidé d’aborder un autre sujet en demandant à son invité: « Est-ce que vous avez senti au moment des attentats que votre voix était importante pour une certaine catégorie de la population? »

Une question anodine presque, à laquelle lui et bien d’autres répondent souvent… Mais cette fois- ci Jamel a semblé agacé par ce type de « débat » et a déclaré qu’il avait été trop sollicité durant les attentats. Il a aussi ajouté que « ça concerne tout le monde au même titre. Nous sommes en 2017 et, vu tout ce qu’on a fait et vu, toute notre histoire commune, ça ne devrait plus être un sujet ».