Khouribga: des appels téléphoniques font tomber de hauts gradés

Les trois policiers, un ex-chef de la brigade des motards, qui travaille désormais avec la police judiciaire de Béni Mellal, un chef de la brigade à Khouribga et un haut gradé de la brigade judiciaire de Khrouribga, ont tous été arrêtés et leurs passeports retiré, en attendant d’être jugés.

Selon Assabah, lorsque leurs supérieurs sont tombés sur l’enregistrement de cette conversation, ils ont ouvert une enquête et découvert 56 appels entre le détenu et un policier. Certains appels dataient même d’avant l’arrestation du détenu.