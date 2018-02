Jerada: les autorités font le point sur la situation

Dans un communiqué conjoint publié à la suite de la rencontre de communication, organisée récemment à la préfecture de la province de Jerada, par la wilaya de la région de l’Oriental et les autorités provinciales, consacrée à la présentation des engagements pris par les différents départements gouvernementaux en vue de répondre aux attentes et aspirations de la population, les présidents des collectivités territoriales ont mis en avant les mesures prises pour trouver de véritables alternatives économiques à travers la mise en place de nombreux projets de développement à court et moyen termes.

