Hajj 2018: la liste des agences labellisées et celles sanctionnées

Le ministère du Tourisme, du transport Aaérien, de l’artisanat et de l’économie sociale (Département du Tourisme) a publié la liste des agences de voyages qui ont été sanctionnées et celles qui sont autorisées à organiser le Hajj au titre de l’année 2018.

Tout d’abord, les agences sanctionnées l’ont été après la mauvaise gestion au cours du Hajj de l’année 2017 où de nombreux pèlerins ont eu des problèmes d’hébergement.

Il s’agit de onze agences: Abdou Voyages, Alizés Voyages, Evency Morocco, Fly Well et Voyages Mille et Une Nuits, qui se trouvent à Casablanca. En plus de Illigh Voyages et Touring Office Agadir (Agadir), Fedala Voyages (Mohammédia), Zem-Zem Asfar (Benslimane), Assfar Al Oumra (Béni Mellal) et Ayour Tours (Tiznit).

En ce qui concerne les agences s labellisées, le ministère a fourni une liste que vous pouvez consulter à travers ce lien : Listes agences de voyages labellisées/ Haj 2018.

Dans un communiqué, le ministère demande aux agences de voyage de fixer le prix et le produit afin de verser les frais de pèlerinage auprès des bureaux de Barid Al-Maghrib, pendant les périodes fixées lors des réunions de la Commission royale chargée du pèlerinage, tenues les 16 et 22 janvier au siège du ministère des Habous et des affaires islamiques.

S.L.