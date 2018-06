France-Australie: sur quelles chaines et à quelle heure? (Coupe du monde)

La Coupe du monde commence enfin pour l’équipe de France. Dans un groupe à sa portée, la France doit bien commencer la compétition et remporter les trois points.

Les Bleus vont ensuite affronter le Pérou et le Danemark, 11e et 12e au classement FIFA.

« Mentalement, on va se lever avec une excitation au fond de nous et une petite boule au ventre. La matinée va passer très vite », a déclaré le capitaine Hugo Lloris.

« On va commencer avec beaucoup de détermination et d’enthousiasme, mais aussi avec l’humilité indispensable », a pour sa part indiqué l’entraineur Didier Deschamps, rappelant que « sur les quatre dernières Coupes du monde, l’équipe de France ne s’est qualifiée que deux fois pour les 8es de finale (2006 et 2014), ce qui prouve la difficulté de cette compétition ».

Le sélectionneur français va sans doute aligner un des onze les plus jeune de l’histoire au Mondial. « Certes, ils sont jeunes, mais ils sont habitués aux grands clubs, aux grandes compétitions ». Le match sera diffusé sur beIN Sports Max HD1 Ar., beIN Sports Max HD2 Ar., beIN Sports HD1 Fr., TF1, RSI La 2, RTS 2 ZDF, TRT 1, IRIB TV3 et BBC One.

Le match peut commencer pour les bleus.

S.L.