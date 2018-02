Finale CHAN: l’heure du match Maroc Vs Nigéria

Appuyés par le grand Ayoub El Kaâbi, les poulains de Jamal Sellami partent favoris pour cette finale dans leur fief.

Ce qui est certain, c’est que les Nigérians, classés troisièmes à l’édition de 2014, ne viendront pas pour faire du tourisme au complexe Mohammed V de Casablanca où se jouera cette finale choc. Leur entraîneur, Yusuf Salisu, a confié que le Maroc a une belle équipe qui a joué tous ses matchs à Casablanca. «Mais un match, c’est 90 minutes. Nous allons jouer pour créer des occasions de but et marquer. C’est cette ambition qui nous caractérise», a-t-il déclaré après la qualification en finale.

La couleur est bel et bien annoncée et les coéquipiers d’El Kaâbi doivent s’armer de hargne et de courage pour s’offrir ce premier CHAN.

La rencontre a lieu le dimanche 4 février à 19h30 au Complexe Mohammed V de Casablanca et sera retransmise sur Al Aoula, Arriyadia et BeIn Sports HD1.