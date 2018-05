FAR: Voici pourquoi Abdelfattah Louarak a reçu un Haut conseiller à la Défense Britannique

Sur Hautes Instructions du roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu, le 30 avril 2018 au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, le Lieutenant-Général Sir John Lorimer, Haut conseiller à la Défense Britannique, chargé de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

Selon un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR, les entretiens, qui se sont déroulés en présence de l’Ambassadeur de la Grande Bretagne accrédité à Rabat, ont porté sur le bilan de la coopération militaire entre les Forces armées des deux pays, coopération qui englobe le soutien réciproque, la formation, l’organisation d’exercices combinés, l’échange de visites d’information et la participation aux différents entrainements.

Les deux responsables qui se sont félicités du bilan positif de cette coopération militaire bilatérale, ont particulièrement examiné les opportunités de sa consolidation et de son développement en vue de promouvoir l’interopérabilité entre les deux armées par le partage d’expérience et d’expertise, précise la même source.

Il est à noter que la coopération militaire maroco-britannique est régie par un Accord-cadre de coopération militaire et technique signé en 1993 ainsi qu’un accord sur le statut des forces signé en 2013. Les activités bilatérales à entreprendre sont programmées selon un calendrier établi par une commission mixte qui se tient annuellement et alternativement à Rabat et à Londres.

S.L. (avec MAP)