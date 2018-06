Espagne-Iran: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Coupe du monde 2018)

Hervé Renard a défendu ses joueurs en conférence de presse et a remis en question la validité du but du Portugal. Morceaux choisis.

L’Espagne devra s’armer de prudence contre l’Iran et compter sur le talent de son excellent Diego Costa pour sortir son épingle du jeu et arracher les trois points de la victoire.

Victorieuse des Lions de l’Atlas en première journée du Mondial, la Team Melli est en tête du groupe avec trois points au compteur et le rêve d’atteindre les huitièmes de finale est plus proche que jamais. En confiance, les hommes de Carlos Queiroz auront la lourde tâche d’affronter la redoutable Roja, obligée, pour sa part, de s’imposer après le match nul (3-3) concédé contre la Seleçao.

Après le Maroc contre le Portugal, le second match du Groupe B opposera l’Iran à l’Espagne dans un duel qui s’annonce d’ores et déjà chaud.