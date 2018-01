EN DIRECT: Maroc Vs Namibie (CHAN 2018)

La Namibie, véritable trouble-fête du CHAN et connu pour ses victoires de dernières minutes, n’est pas à prendre à la légère. Les Namibiens veut créer la surprise et battre le pays hôte devant ses supporters, comme promis par leur entraîneur Ricardo Mannett lors d’une conférence de presse.

