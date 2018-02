En direct: Maroc-Nigéria (Finale CHAN 2018)

Ce qui est certain, c’est que les Nigérians, classés troisièmes à l’édition de 2014, ne viendront pas pour faire du tourisme au complexe Mohammed V de Casablanca où se jouera cette finale choc. Leur entraîneur, Yusuf Salisu, a confié que le Maroc a une belle équipe qui a joué tous ses matchs à Casablanca. «Mais un match, c’est 90 minutes. Nous allons jouer pour créer des occasions de but et marquer. C’est cette ambition qui nous caractérise», a-t-il déclaré après la qualification en finale. Bonne chance aux Lions!

Le Maroc et le Nigeria croisent le fer pour une finale du CHAN qui promet d’être difficile. En battant respectivement la Libye et le Soudan en demi-finales, les deux sélections, qui accèdent pour la première fois de leur histoire à la finale de la compétition, n’ont d’yeux que pour le sacre africain.