Egypte-Uruguay: regardez le match en direct (Coupe du monde 2018)

« A chaque fois que l’Egypte attaque, il représente peut-être 60-70% de cette qualité de jeu, de la transition défense-attaque. La référence, c’est toujours Salah. La qualité de Salah, et c’est pour ça que l’équipe joue tout pour lui, c’est qu’il règle les problèmes de l’Egypte grâce à son efficacité », a déclaré à l’AFP Paulo Duarte, sélectionneur du Burkina Faso, qui avait pris un but de Salah lors de la demi-finale de la CAN-2017. « Si l’Egypte perd cette force offensive, c’est sûr qu’elle ne va pratiquement que défendre parce qu’elle n’a pas les moyens de jouer haut. Salah, c’est sa force. Avec lui, c’est une chose. Sans lui, c’est autre chose », ajoute Duarte.

