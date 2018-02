En direct: WAC-Mazembe (Supercoupe d’Afrique)

Deuxième club le plus titré d’Afrique, le TP Mazembe est venu à Casablanca pour rafler sa 4 ème Supercoupe de l’histoire. C’est sans compter sur la hargne des Rouges qui tenteront de remporter cette édition après deux finales perdues contre l’Africa Sport d’Abidjan en 1993 et contre le Zamalek en 2003.

La rencontre qui sera jouée au complexe Mohammed V de Casablanca est prévue à 16h30 et sera retransmise sur Al Aoula, Arryadia et BeIn Sports HD1.