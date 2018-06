En Direct: Maroc-Slovaquie (amical)

Les Lions de l’Atlas affrontent ce lundi 4 juin la Slovaquie en amical à Genève, en Suisse. Un match qui entre dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde 2018. Ce sera le troisième et avant dernier test préparatoire pour les hommes d’Hervé Renard avant le Mondial russe.

Le sélectionneur Hervé Renard a annoncé, ce lundi, la liste officielle des 23 joueurs qui feront le déplacement en Russie pour la Coupe du Monde prévue à partir du 14 juin.

Le coach français a décidé que Badr Banoun et Noussair Mazraoui ne continueront pas l’aventure, tandis que Oualid El Hajjam, qui figurait parmi les réservistes, poursuivra les entraînements.

Renard a tenu à expliquer ses choix après l’annonce de cette nouvelle liste à quelques jours du début de la compétition.

« C’est toujours des choix difficiles mais quand on est entraîneur, il faut faire ses choix en son âme et conscience, être le plus droit possible quand on l’annonce aux joueurs. Il faut leur donner des explications rationnelles, même si parfois cela peut déplaire, mais c’est l’intérêt général qui prime », a-t-il déclaré.

L’objectif est d’ « avoir un groupe équilibré avec des joueurs qui sont susceptibles d’être polyvalents aussi, ce qui permettra de parer à toute éventualité dans la compétition ».

En ce qui concerne Badr Banoun, le coach a affirmé avoir « fait le choix de garder trois défenseurs centraux, d’avoir un joueur polyvalent, donc de me passer d’un quatrième défenseur central ».

A la question de savoir pourquoi il a choisi de garder Oualid El Hajjam, Renard a répondu: « C’est important de garder un joueur qui peut jouer latéral sur les deux côtés, qui a fait part jusqu’ici d’un état d’esprit exceptionnel. C’est un garçon qui mérite beaucoup plus que ce que je lui donne actuellement, mais c’est comme ça ».

Renard n’a pas manqué de préciser que la liste dévoilée ce lundi peut être modifiable jusqu’à 24 heures avant le premier match des Lions de l’Atlas. « Ça veut dire qu’à tout moment, entre le 4 et 14 juin, un joueur peut être appelé en cas de blessure ».

A noter que les Lions de l’Atlas sont actuellement en stage de préparation en Suisse. Après l’Ukraine, ils croiseront les crampons ce 4 juin avec la Slovaquie avant de s’envoler vers l’Estonie pour affronter sa sélection. Directement après ce dernier match amical, la sélection marocaine se déplacera à son camp de base à Voronej, en Russie. Le 15 juin, elle jouera contre l’Iran.