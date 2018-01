Découverte de plus de 10.000 litres de faux détergents au Maroc

Sur instructions du Parquet, le mis en cause a été traduit devant la justice et la marchandise saisie a été remise au service compétent. L’enquête est toujours en cours.

La perquisition effectuée dans un domicile aménagé par le malfrat aux fins de son activité illicite, sis au douar Tlalsa, commune rurale Ain Chkef, a permis la découverte et la saisie de plus de 10.000 litres de ces produits contrefaits, conditionnés dans des bouteilles, prêts à être commercialisés, précise la même source.