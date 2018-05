Déchets: Casablanca met fin à sa collaboration avec Averda

Les deux parties contractantes ont convenu de continuer à mobiliser tous les moyens humains, matériels et logistiques pour assurer la meilleure qualité de service durant la période transitoire précédant la mise en œuvre des nouveaux contrats de gestion déléguée sur l’ensemble des les préfectures d’arrondissements concernées (Hay hassani, Ain chock, Ain Sbaa-Hay Mohammadi et Sidi Bernoussi).

La Commune de Casablanca et la société Averda Casa ont annoncé, lundi, avoir conclu « un accord amiable » mettant une fin anticipée à leur contrat de collecte des déchets ménagers et de propreté urbaine dans la métropole.