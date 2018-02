Crise financière à 2M: le DG intervient

De plus, une réunion générale sera tenue dans les locaux de 2M et ce, en ouvrant le dialogue, pour trouver une solution aux problèmes qui perdurent depuis 2008.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK