Coupe du monde 2018: chaines et heures au Maroc

La Coupe du monde a commencé. Les chaînes ZDF, ZDF-Info, ARD Das Erste et One vont retransmettre tous les matches en clair sur le satellite Astra. Les Marocains ont donc la possibilité de regarder tous les matchs sur ces chaines. Mis à part les matchs de l’équipe nationale qui seront diffusés sur la SNRT.

