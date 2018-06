Coupe du monde 2018: heures des matchs et calendrier

Mardi 26 juin : 15h00 : Danemark – France (groupe C), à Moscou (Loujniki) 15h00 : Australie – Pérou (groupe C), à Sotchi 19h00 : Nigeria – Argentine (groupe D), Saint-Petersbourg 19h00 : Islande – Croatie (groupe D), à Rostov

Jeudi 21 juin : 13h00 : Danemark – Australie (groupe C), à Samara 16h00 : France – Pérou (groupe C), à Ekaterinbourg 19h00 : Argentine – Croatie (groupe D), à Nijni Novgorod

Samedi 16 juin : 10h00 : France – Australie (groupe C), à Kazan 13h00 : Argentine – Islande (groupe D), à Moscou (Spartak) 16h00 : Pérou – Danemark (groupe C), à Saransk 19h00 : Croatie – Nigeria (groupe D), à Kaliningrad

L’Allemagne va commencer face au Mexique le dimanche 17 juin à 16h, avant le premier match du Brésil contre la Suisse. L’Argentine jouera face à l’Islande et la France face à Australie. A suivre également Argentine-Croatie, le jeudi 21 juin, Allemagne-Suède, samedi 23 juin et Angleterre-Belgique, jeudi 28 juin.

Après le vote pour l’attribution de la Coupe du monde 2026, place à la compétition! La Coupe du monde 2018 commence en Russie dans 11 villes et 12 stades. C’est la Russie, pays hôte qui jouera en premier face à l’Arabie saoudite, jeudi 14 juin à 15 h marocaines. Le Maroc jouera le lendemain face à l’Iran à 15h. Et le choc Portugal-Espagne débutera à 18h. Les Lions de l’Atlas seront ensuite opposés au Portugal le 20 juin à 13h avant d’affronter l’Espagne le 25 juin à 19h. Seules deux équipes du groupe seront qualifiées pour les huitièmes de finale, comme on le sait.