Aujourd’hui, l’objectif des locaux est de dépasser le stade des quarts, meilleure performance du Maroc dans cette compétition. La mission ne sera pas de tout repos face à de rudes sélections qui n’ont d’yeux que pour le sacre africain. En plus d’Achraf Bencharki, qui n’est plus autorisé à participer à la compétition après avoir rejoint les rangs d’Al Hilal, les Lions manqueront des services du joueur du Raja de Casablanca Achraf Hafidi, blessé le 17 janvier lors du match contre la Guinée.

CHAN 2018 – Pour leur troisième match, les poulains de Jamal Sellami vont jouer contre le Soudan. Un seul objectif: prendre la tête du groupe A. Cette rencontre comptant pour la 3 ème journée du 1 er tour est prévue le dimanche 21 janvier au complexe Mohammed VI de Casablanca et sera retransmise à partir de 19h sur Al Aoula, Arryadia et BeIn Sports HD1.