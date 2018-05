Casablanca: un vieil homme se jette du 11ème étage

Selon une source de Le Site info, la victime souffrait de troubles mentaux et avait déjà menacé de se suicider à cause de ses problèmes familiaux. L’individu est décédé sur le coup et son corps a été transféré à la morgue.

