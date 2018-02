Casablanca: le tram bloqué à cause d’une … couverture!

Elle serait tombée d’un balcon et s’est accrochée aux câbles du tramway, entre la station du marché central et la Place des Nations Unies, bloquant ainsi le trafic pendant plus de 45 minutes, nous indique un témoin de la scène.

Ce mercredi 31 janvier, vers 10h du matin, le tramway de Casablanca est resté en panne pendant plus de 40 minutes, à cause d’une couverture.