Casablanca: une femme voulait faire passer de la drogue à Oukacha

La suspecte, poursuit la source, a dissimulé la drogue dans des chaussures sportives et des vêtements personnels avant de les remettre à un policier qui s’apprêtait à rendre visite à son frère détenu dans la même affaire que le ressortissant tunisien. Les opérations de recherche dans l’établissement pénitencier ont permis de découvrir la quantité de drogue qui était soigneusement dissimulée dans les vêtements remis au policier, précise le communiqué, ajoutant que le policier a été interrogé sur sa possession de ces vêtements et chaussures avant que la principale suspecte ne soit identifiée et son implication aux côtés du ressortissant tunisien dans cette tentative d’actes criminels, ne soit révélée.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la mise en cause, âgée de 27 ans, a tenté de faire parvenir une quantité de drogue à un Tunisien détenu à la prison Oukacha dans une affaire de faux et usage de faux, avec qui elle entretenait une relation illégale, indique la DGSN dans un communiqué.