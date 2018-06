Brésil Vs Suisse: regardez le match en direct (Mondial 2018)

Bien qu’ils aient dû passer par les barrages, les Suisses ont, quant à eux, réalisé la 5e meilleure campagne de qualification de la zone Europe. Ils ont également réalisé une bonne préparation en s’imposant face au Panama et au Japon et fait un nul contre l’Espagne.

Neymar s’était blessé au pied le 26 février lors d’un match entre le PSG et l’OM. Après une longue convalescence, l’attaquant parisien a participé aux deux derniers matches de préparation de sa sélection, face à la Croatie et à l’Autriche, marquant à chaque fois un but.