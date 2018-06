Belgique-Panama: à quelle heure et sur quelle chaîne? (Coupe du monde 2018)

La Belgique fait ce 18 juin son entrée en lice en Coupe du Monde en affrontant, pour le premier match du groupe G qui compte également la Tunisie et l’Angleterre, le Panama pour une belle affiche qui promet des étincelles.

Comptant parmi les outsiders sérieux du Mondial russe, les Diables Rouges, grâce à leurs redoutables talents, visent le carré d’or et seraient, selon eux, déçus s’ils ne l’atteignent pas. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Romelu Lukaku ou encore Michy Batshuayi ont, en effet, de quoi faire vaciller les défenses les plus ardues. Si la Belgique a été éliminée en quart de finale de l’Euro 2016 par le Pays de Galles, elle ne compte pas se laisser faire lors de l’aventure russe.

Pour sa part, le Panama, débutant de la compétition et petit poucet du groupe G, compte profiter de ce statut pour surprendre les mastodontes qu’il va affronter. Il souhaiterait d’ailleurs suivre les pas de l’Islande qui a tenu en échec l’Argentine 1-1 lors de ce Mondial et créé la surprise.

La rencontre, donc le coup d’envoi sera donné à 16 heures (GMT+1), aura lieu au stade de Sochi et sera retransmise sur IRIB TV3, Sport TV 1, Italia 1, BBC One, BeIn Sports HD1 FR, TVP 1 HD, BeIn Sports MAX 2 HD AR et BeIn Sports MAX 1 HD AR.

Compositions d’équipe possibles :

Belgique: Thibaut Courtois ; Jan Vertonghen, Dedryck Boyata, Toby Alderweireld ; Axel Witsel, Kevin de Bruyne, Yannick Carrasco, Thomas Meunier ; Dries Mertens, Eden Hazard ; Romelu Lukaku

Panama: Jaime Penedo ; Román Torres, Fidel Escobar, Eric Davis, Michael Murillo ; Gabriel Gómez, Aníbal Godoy, Armando Cooper, Edgar Bárcenas, José Luis Rodríguez ; Blas Pérez.

N.M.