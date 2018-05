Bayern-Real: regardez le match en direct (Champions League)

Après le choc de la première demi-finale de la Ligue des Champions, qui a opposé, mardi soir, la Roma à Liverpool et qui s’est soldé par le score de 5-2 en faveur des Reds, place ce soir à la deuxième demi-finale aller, entre le Real Madrid et le Bayern Munich.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK