Wafacash lance le programme « Yellow Challenge »

Wafacash, filiale du groupe Attijariwafa bank spécialisée dans les services financiers, a annoncé les résultats de « Yellow Challenge », son programme d’open innovation qui fait le lien entre la grande entreprise et les start-up africaines.

Organisé avec le support de CEED Maroc, « Yellow Challenge » a été créé par Wafacash pour identifier des start-up, notamment celles qui agissent dans le secteur financier, pour accompagner l’entreprise dans les actions prioritaires de son plan stratégique ORBITE 2020.

À travers 9 challenges lancés aux entrepreneurs innovants, la première édition du programme a été un vrai succès: plus de 500 entrepreneurs africains ont manifesté leur intérêt et 76 dossiers de candidature ont été admis, parmi lesquels 32 ont été présentés devant un jury composé de membres de Wafacash et CEED Maroc.

Des thématiques clés ont été au cœur du programme : blockchain et smart contract ; force de vente et chatbot ; dématérialisation et simplification de la gestion opérationnelle ; nouvelles technologies et Big Data ; ou encore smart learning et digitalisation des processus de formation.

Unique en son genre, « Yellow Challenge » s’est appuyé sur des problématiques stratégiques concrètes afin d’aboutir à des modèles de partenariat win-win entre Wafacash et les start-up. Jouant son rôle de stimulateur d’innovation, Wafacash, en lien avec CEED Maroc, a ainsi sélectionné 13 entrepreneurs qui ont rejoint la phase d’incubation et bénéficié du mentoring des équipes de Wafacash et CEED Maroc. Après des mois de travail, 4 entrepreneurs ont été désignés pour rejoindre l’écosystème de Wafacash.

« C’est une grande fierté d’avoir contribué à identifier, accompagner et concrétiser des partenariats avec des start-up africaines. L’innovation est dans l’ADN de Wafacash, qui a toujours été très proche du marché de la fintech. Depuis notre création en 1991, nous n’avons pas cessé d’innover en proposant des services financiers qui sortent du cadre traditionnel de la banque pour être proposés aux citoyens marocains via des réseaux nouveaux et agiles », a déclaré Khamlichi Samira, PDG de Wafacash.