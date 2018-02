Wafa Assurance: croissance soutenue et résultats résilients

Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance s’est réuni vendredi 16 février 2018, sous la Présidence de Ali Harraj, en vue d’examiner l’activité de la compagnie et d’arrêter les comptes de l’exercice 2017.

Le chiffre d’affaires global franchit un nouveau palier, à 8 050 MDH, en forte progression de 10,1%, dans un contexte concurrentiel tendu.

L’activité Vie enregistre une progression de son chiffre d’affaires de +9,6%, à 4.431 MDH, grâce principalement à la bancassurance.

En Non-Vie, le chiffre d’affaires ressort à 3 618 MDH, en augmentation de +10,6% portée par la bonne performance sur l’ensemble des compartiments de cette activité.

Cette dynamique de croissance concerne aussi bien le marché des Particuliers et Professionnels que celui des Entreprises.

Résultat net en légère baisse en raison de l’activité Non-Vie

Le résultat Non-Vie ressort à 786 MDH, en repli de 18% par rapport à 2016 en raison principalement de la hausse de la fréquence de sinistres Automobile qui affecte le secteur et du coût de la réassurance.

En Vie, le résultat s’établit à 293 MDH, compte tenu d’un résultat d’exploitation stable et d’une marge financière en légère hausse, soit une progression de 0,5%.

Après prise en compte des charges financières non techniques, le bénéfice net ressort à 819 MDH, en repli de 2,6% par rapport à 2016.

À fin 2017, les fonds propres se sont renforcés de +7,7%, à 5 580 MDH.

La rentabilité reste soutenue, avec un ROE à 17,2%.

Au vu des résultats enregistrés, le Conseil d’Administration décide de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, convoquée pour le 13 avril 2018 à 11h00, la distribution au titre de l’exercice 2017, d’un dividende de 120 dirhams par action, soit le même niveau que 2016.