Voici pourquoi BMCE et SAHAM fusionnent leurs organismes de crédit

FinanceCom et SAHAM Finances, filiales respectives de BMCE Bank of Africa et SAHAM Assurance, ont signé ce vendredi un protocole d’accord fixant les principes directeurs relatifs au rapprochement stratégique de leurs filiales respectives opérant dans le secteur du crédit à la consommation, Salafin et Taslif.

Cette opération de rapprochement représente un potentiel significatif de création de valeur aussi bien pour les deux sociétés que pour leurs actionnaires et partenaires et offre des perspectives de synergies opérationnelles et commerciales importantes, indique un communiqué parvenu à Le Site info.

Ce rapprochement s’inscrit également dans le cadre d’une logique industrielle et devrait se concrétiser à travers une opération de fusion-absorption de Taslif par Salafin qui s’accompagnera d’une augmentation de capital de Salafin réservée aux actionnaires de Taslif, ajoute le communiqué.

Dans ce cadre, BMCE Bank of Africa et SAHAM Assurance ont fixé une parité d’échange de 1 action Salafin pour 39 actions Taslif.

La fusion a pour principaux objectifs :

-Pour le Groupe BMCE Bank of Africa, il s’agit de renforcer le positionnement stratégique de Salafin sur le marché du crédit à la consommation en hissant ladite filiale à la 3ème position du marché en termes de Produit Net Bancaire;

-Pour SAHAM Assurance, il s’agit de s’appuyer sur l’expertise de l’équipe Salafin, comme en témoignent ses performances financières et sa rentabilité, tout en restant actionnaire minoritaire mais actif dans l’un des principaux acteurs du crédit à la consommation au Maroc ;

-Pour les deux sociétés, l’objectif de créer des synergies industrielles fortes via un partage de savoir-faire et des best practices, le développement de nouvelles activités, notamment le Fee Business avec SAHAM Assurance en tant qu’actionnaire actif, ainsi que l’ouverture du réseau de vente de SAHAM Assurance aux produits de l’ensemble fusionné.

En outre, la concrétisation de cette opération de croissance externe coïncide avec la célébration du 20ème anniversaire de la création de Salafin, d’une part, et marque le couronnement de la stratégie mise en œuvre par Salafin en vue de conforter son positionnement sur le marché du crédit à la consommation, d’autre part.

Par ailleurs, les modalités de la fusion et le projet de traité de fusion seront soumis prochainement à l’examen du Directoire de Salafin et du Conseil d’Administration de Taslif après l’arrêté des comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Le projet de fusion sera également soumis à l’approbation des Assemblées Générales Extraordinaires de Salafin et Taslif au deuxième semestre 2018.

La réalisation définitive de cette opération est soumise, notamment, à l’obtention des autorisations requises à cet effet (agrément de Bank Al Maghrib et visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux).