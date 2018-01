Voici les nouvelles règles pour passer le permis de conduire

Les centres d’immatriculation veilleront durant le mois de janvier à accélérer le rythme des examens pratiques pour les candidats ayant réussi les épreuves théoriques durant cette phase transitoire et ce, dans le but de liquider les dossiers des candidats.

Le Secrétariat d’État chargé du Transport invite l’ensemble des auto-écoles à déposer les dossiers de leurs moniteurs accrédités et leurs véhicules auprès des services de transport routier relevant des directions régionales et provinciales du ministère, avant le 20 février, afin de mettre à jour les données relatives à ces établissements et leur fournir leurs noms d’utilisateurs relatifs à la plateforme de prise de rendez-vous.

Les auto-écoles peuvent à partir du lancement du système, bénéficier du quota au titre du mois de décembre 2017, en plus des trois premiers mois de 2018, soit un quota total de 40 candidats pour chaque moniteur et chaque véhicule à programmer pour le 31 mars prochain, souligne le communiqué.