Vivo Energy Maroc lance le premier Leader Price dans une station Shell

Vivo Energy Maroc, société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, a annoncé l’ouverture du premier magasin de l’enseigne de distribution Leader Price au sein de la station-service Manar à Casablanca. Ce projet est le fruit d’un partenariat avec le groupe OCS Maroc et sa filiale LP Distribution.

Vivo Energy Maroc innove avec une solution intelligente de « Smart Shopping », en faisant des magasins de proximité Leader Price Express la première chaîne de distribution internationale au sein d’une station-service au Maroc.

Idéalement situé à l’intersection du Boulevard Yacoub El Mansour et de la route El Jadida à Casablanca, Leader Price Express propose une offre de proximité efficace et qualitative, 24heures/24 et 7jours/7.

« Vivo Energy Maroc est pionnier dans le développement d’alliances avec de grandes enseignes internationales dans son réseau de stations-service. Nous passons aujourd’hui avec ce partenariat à une autre étape, celui de la distribution moderne. Notre partenaire a été choisi pour la qualité de son service et de son offre pour répondre aux attentes de nos clients et contribuer à offrir une expérience complète et intégrée. » a déclaré Asaf V. Sasaoglu, Président Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

« A travers ce projet, Vivo Energy Maroc poursuit sa stratégie d’innovation, et répond à un besoin de plus en plus présent d’offre globale incluant le carburant, la restauration, les produits de distribution et les services annexes. » a ajouté Mehdi Abaghad, Directeur Réseau de Vivo Energy Maroc.

Ce choix stratégique de l’entreprise de s’orienter vers des alliances diversifiées avec les meilleures marques internationales a pour but de continuer à se rapprocher de ses clients avec des offres compétitives, et de répondre à leurs besoins en renouvelant leur quotidien.

L’expérience client et son amélioration continue demeurent au cœur de la stratégie de différenciation de Vivo Energy Maroc. Son ambition est de devenir l’entreprise la plus respectée au niveau national et continental tout en répondant aux standards internationaux de qualité les plus exigeants.