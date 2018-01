VIDEO- en quoi consiste la Digital Factory de Saham Assurance?

« Partant du constat que le comportement du client évolue de manière rapide, et qu’il y a une impérieuse nécessité de placer l’assuré au cœur des process de la compagnie, la Digital Factory a été créée dans l’objectif principal d’offrir la meilleure proposition de valeur, en s’appuyant pour cela sur l’innovation, le travail collaboratif et la méthode Agile », indique un communiqué de Saham Assurance parvenu à Le Site info.

Espace collaboratif par excellence, la Digital Factory regroupe des équipes aux profils pluridisciplinaires engagées autour de la transformation globale de la Compagnie. C’est ainsi que des experts métier planchent aux côtés de jeunes développeurs, de « Scrum Masters », « UX Designers » et autres profils formés aux dernières technologies. La finalité ? Engager le changement.

Faciliter et fluidifier la relation avec la Compagnie, quel que soit le canal employé, disposer d’une application ergonomique qui permet la géo-localisation en un clic, développer en un temps record de nouvelles applications à forte valeur ajoutée pour l’assuré, améliorer la connaissance clientèle, sont autant d’objectifs portés par la Digital Factory de SAHAM Assurance.

D’un point de vue architectural, la Digital Factory crée la rupture par son aménagement digne des « GAFA » de la Silicon Valley. Située au coeur du quartier Art Déco de Casablanca, la Digital Factory offre en effet sur un plateau de 700 m² des locaux nouvelle génération. Aménagés par un cabinet de premier plan, ils dénotent par la grande originalité de leur décoration, la modernité des matériaux et du mobilier, et la convivialité des espaces ouverts et pensés pour favoriser la créativité et le partage.

SAHAM Assurance confirme ainsi une fois de plus son positionnement d’entreprise avant-gardiste, et s’affirme concrètement comme la première véritable Compagnie d’Assurance « customer-centric » qui a remis en cause process, organisation et culture pour placer le client au coeur de sa stratégie.