CONTENU DE MARQUE – Pour la saison prochaine, Uterqüe lance une collection qui évoque un carnet de voyage. On y trouve de surprenants récits ainsi que des références de la littérature universelle et de l'art dans son style le plus pur. Une collection conçue pour les femmes libres et cosmopolites qui aiment voyager.

Dans son roman Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne plonge au cœur des eaux profondes et mystérieuses de l’océan. Ces dernières inspirent les vêtements de la collection aux lignes androgynes et harmonieuses, confectionnés dans des tissus à effet aqueux de type lamés, vernis ou dévorés. La vie et la nature des fonds marins se retrouvent également sur des imprimés originaux, des accessoires en métal plaqué or vieilli et des créations en ambre et en résine.

La mer, source d’inspiration inépuisable, est également présente sur des vêtements inspirés du style coloré et synthétique de Paul Gauguin. Les tissus tels que le lin, la viscose et le coton évoquent la finesse et la légèreté des paysages polynésiens peints par cet artiste originaire de Paris. Au travers de broderies délicates, d’imprimés floraux et d’une gamme de couleurs volcaniques, cette collection puise son essence dans des destinations de rêve, vierges et sauvages.

Cette collection d’Uterqüe invoque également des mondes imaginaires, en rendant notamment un hommage appuyé au chef d’œuvre de Jérôme Bosch, Le Jardin des délices. Le style symbolique, l’utilisation des couleurs et la fantaisie surréaliste et extravagante de ce peintre néerlandais marquent de leur empreinte les imprimés qui ornent les vêtements et les accessoires de la collection, où le jeu de contrastes est omniprésent, tout comme des matières telles que le velours et les tissus vaporeux.

Le rêve éveillé se poursuit en entrant dans le jardin d’Éden, où la nature rend hommage à la féminité la plus pure. Des concepts tels que la liberté et l’harmonie entre les différentes facettes de la vie des femmes se reflètent sur des créations intemporelles légèrement sophistiquées, ornées d’imprimés joyeux, de forts contrastes, de figures géométriques et de motifs floraux et animaux.

L’air chaud du continent africain nous emporte dans un nouveau cadre exotique qui marque un retour exaltant aux origines. On se perd dans les ruelles étroites et pittoresques du nord de Marrakech, où les textures, les couleurs et les saveurs forment la quintessence de plusieurs créations de cette collection. Les tons turquoise et fuchsia des carreaux qui décorent les maisons et les pièces d’artisanat s’allient aux nuances rougeâtres des épices aromatiques locales, comme le curcuma et le safran. On retrouve cet alliage sur des robes volatiles en soie, des vêtements et accessoires de style boho et des matières tels que le raphia et le métal.

Le Sahara est la dernière étape de notre voyage de rêve. En parcourant des kilomètres de sable jaune en compagnie des Touaregs, nous partons à la découverte des coutumes de ce peuple berbère, dont le style inspire des vêtements nimbés d’un halo de magie. Des créations qui éveillent le sens de l’aventure et l’expression individuelle au travers de tissus légers, rustiques et riches en textures. Les tons marron, kaki et jaune moutarde prédominent dans un décor de motifs brodés et de perles métalliques.

Un voyage initiatique où l’art sert de fil rouge et qui donne l’occasion aux femmes de donner le meilleur d’elles-mêmes.