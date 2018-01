Une nouvelle nomination à Régie 3

La nouvelle directrice aura pour mission de mettre en oeuvre la stratégie de développement et d’insuffler une nouvelle dynamique dans l’organisation afin de pérenniser davantage le leadership de la régie. Et également de faire évoluer son modèle économique en tant que régie publicitaire plurimédias à vocation internationale, pour davantage de notoriété, de croissance et de profitabilité, note le communiqué.

De formation financière et juridique, Nada Gmira a occupé durant vingt années plusieurs postes de responsabilités de direction financière et de direction générale dans différents secteurs d’activité.