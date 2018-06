Transport: CTM lance de nouveaux services

CTM, pionnier du transport routier de passagers au Maroc, a dévoilé une série d’innovations concernant son service CTM Premium, lors d’un événement tenu ce jour à Casablanca. La compagnie a également profité de cette rencontre pour faire un point d’étape concernant ce service lancé en 2014, et présenter ses autocars de dernière génération acquis récemment.

Mettant l’innovation utile au cœur de sa stratégie de développement, CTM déploie cette démarche créatrice de valeur dans l’ensemble de ses opérations. Ainsi, la compagnie a procédé à l’introduction de nombreuses nouveautés en termes de produits et services, mais aussi dans sa politique marketing et ses processus internes.

Des innovations pour que le voyage soit toujours un plaisir

Avec pour vision de faire du voyage en autocar une expérience toujours plus agréable et confortable, CTM a lancé de nouveaux services sur ses lignes CTM Premium, parallèlement à la mise en service d’autocars de dernière génération, qui ont mobilisé un investissement de 32 millions de dirhams. Ces autocars, de carrosserie I6 S et dotés de suspensions indépendantes, sont équipés des dernières technologies en termes de sécurité, tels que les systèmes de détection d’obstacles, les alertes de changement de voie, ou encore le régulateur de vitesse intelligent.

Les nouveaux autocars reçoivent des sièges en cuir ultramodernes, qui procurent un confort inégalé, avec des prises USB pour recharger tous types d’appareils, des réglages individuels comme sur un siège de première classe de compagnie aérienne. Ils sont également équipés de toilettes à bord, un service très important pour les passagers qui voyagent en famille, notamment avec des enfants, ou encore pour les personnes âgées.

Enfin, la grande nouveauté introduite sur les lignes CTM Premium est le nouveau service de divertissement à bord CTM Play. Il s’agit une innovation qui offre un service de streaming gratuit de films, séries et musique, sans avoir à installer d’application particulière, pour bien profiter du voyage. Ce service pourra être généralisé à l’ensemble des lignes CTM dans un futur proche.

CTM Premium, un grand succès

Le lancement du service CTM Premium en 2014 était une innovation en soi, qui a permis de donner le goût du voyage en autocar à une nouvelle catégorie de voyageurs, plutôt habitués à prendre leur propre véhicule. Le succès qu’a connu CTM Premium a dépassé toutes les attentes. Avec un investissement initial de 25 millions de dirhams, CTM Premium avait débuté avec 8 départs par jour. Aujourd’hui, la flotte Premium effectue 22 départs par jour. les lignes CTM Premium ont transporté plus de 1 million de passagers.

Toujours à l’écoute de sa clientèle et pour accompagner la transformation digitale au Maroc, CTM a lancé sa première application mobile en 2017 permettant aux passagers d’acheter directement leur billet sur leur smartphone. Aujourd’hui, une nouvelle version de l’application est disponible avec de nouvelles fonctionnalités comme la version arabe et l’affichage des départs et arrivées.

Dans ce même élan, CTM procèdera dans les prochains jours au lancement de son nouveau site web, complètement revu avec une ergonomie optimisée et de nouveaux services.