Tramway de Rabat-Salé: voici l’état d’avancement des travaux d’extension

Le roi Mohammed VI, a lancé le 24 octobre 2017 les travaux d’extension de la ligne 2 du Tramway de Rabat Salé, sur un linéaire de 7 km, s’inscrivant dans la Haute vision stratégique de développement et d’amélioration de la mobilité dans l’Agglomération de Rabat Salé Témara.

Selon un communiqué parvenu à Le Site info, ces travaux ont franchis aujourd’hui une nouvelle étape marquée par la cérémonie de « la première soudure de rail », en présence de Saïd Zarrou, Président Directeur Général de la Société du Tramway de Rabat Salé, du Président de l’Etablissement de Coopération Intercommunal AL ASSIMA et le président de la commune de Rabat.

A Rabat, ces extensions s’étendront sur un linéaire de 2.4 Km comprenant 4 stations, et permettront la desserte du quartier de Yacoub El Mansour. Elles relieront le terminus actuel de l’hôpital Moulay Youssef (Akkari) et l’avenue Alkifah, en passant par l’avenue Essalam. La mise en service de ce tronçon est prévue fin décembre 2018.

Du côté de Salé, l’extension de la ligne 2 se fera sur un linéaire de 4.6 km comprenant 8 stations, reliera le terminus actuel de l’Avenue Hassan II au nouvel Hôpital de Salé, en passant par l’Avenue Zarbia et permettra de desservir les quartiers de Hay Moulay Ismail et Al Quariat. Le nouveau tracé intégrera, par ailleurs, un ouvrage d’art dédié au tramway qui s’insère dans le paysage urbain (Pont au dessus de l’avenue Ain Houala) d’une longueur de 360 m, d’une largeur de 10,8 m et de 5,6 m de hauteur. La date de mise en service de ce tronçon est prévue pour Juillet 2019.

Dans le cadre de cette extension, le parc de matériel roulant se verra renforcer de 22 rames supplémentaires de 32,5 m de long, tous à 100% accessibles aux personnes à mobilités réduites et climatisés, afin d’assurer la même qualité de service et régularité aux usagers actuels et futurs. Ces nouvelles rames sont en cours de fabrication par la Société Alstom et porteront ainsi le nombre total du parc à 66 rames,

L’avancement global des travaux d’extension a atteint aujourd’hui environ 20%, avec le démarrage des travaux de voie ferrée.

Cette extension permettra le transport de 40.000 voyageurs supplémentaires quotidiennement, ce qui portera le nombre de voyageurs transportés dans le réseau à 150’000 par jour.

L’investissement correspondant aux travaux d’extension de la ligne 2 s’élève à 1,7 Milliards de dirhams TTC.La requalification urbaine des quartiers traversés sera au centre des priorités lors de l’insertion du tramway, avec une attention particulière à l’aménagement des espaces publics et des parcs urbains.

D’autres tronçons d’extension sont actuellement en cours d’études par la Société du Tramway de Rabat Salé et concernent le prolongement vers Témara de la Ligne 1 à Rabat (10Km), du terminus Madinat Al Irfane jusqu’au croisement de l’Avenue Idriss 1er et Avenue Moulay Ali Charif en passant par le futur pole multimodale (Gare LGV de Hay Riad, nouvelle Gare Routière et Station de Tramway), l’Avenue Annakhil et l’Avenue Abderrahim Bouabid à Hay Riad, ensuite par l’Avenue des Oudayas à Témara. Un autre tronçon est à l’étude pour l’extension vers Sala El Jadida de la Ligne 2 à Salé (5Km), du futur Terminus de la ligne 2 au niveau du nouvel Hôpital de Salé jusqu’au centre du quartier de Sala Al Jadida.

Avec un réseau plus étendu, le Tramway de Rabat Salé continuera à contribuer ainsi au développement socioéconomique de l’Agglomération de Rabat Salé et de sa Région.