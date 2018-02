Les assureurs s’inquiètent après la suppression du timbre fiscal

Mais le point qui est source de discorde, c’est celui soulevé par les assureurs, qui ne savent toujours pas si pour les attestations d’assurance ce timbre est toujours exigé. « Les assureurs craignent une volte-face du fisc s’ils suppriment ce timbre des attestations d’assurance, sans que cela ne soit explicitement indiqué », peut-on lire. Car comme le précise le quotidien, ce timbre génère plus de 100 millions de dirhams par an.

Deux points sont à soulever: tout d’abord, le quotidien fait savoir que les administrations continuent à exiger ce timbre sur support papier, en attendant les notes internes et circulaires. Et deuxièmement pour les documents exclus de l’exonération, il faudra se déplacer pour payer les 20 DH et obtenir le visa pour timbre.

Tout d’abord, il faudrait revenir sur la décision de la Direction des impôts, car en fait, le timbre ne va pas tout à faire disparaître. C’est sa version papier qui ne sera plus là. Comme l’explique le quotidien, le timbre n’est plus disponible à la vente, sauf dans les bureaux qui disposent toujours de stocks.