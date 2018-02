Télédéclaration de IR: la date limite repoussée

« Nous ne cherchons pas à sanctionner le contribuable bien intentionné, de surcroit si la faute nous incombe. Nous avons constaté les difficultés que connaissent certaines catégories de personnes à remplir leurs obligations fiscales et nous travaillons à y apporter toutes les solutions dans les plus brefs délai », déclare Omar Faraj, Directeur général des Impôts au quotidien. Omar Faraj annonce également son intention de faciliter la tâche aux contribuables et préserver leurs droits, ceci en revoyant les moteurs de calcul.

Depuis le début de l’année, plusieurs particuliers marocains sont inquiets, à cause des nouvelles dispositions de la loi de Finance, concernant notamment la télédéclaration et le télépaiement.