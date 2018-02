Technopark de Tanger: le futur hub digital du Nord

Capitalisant sur le succès de l’attractivité de Tanger pour l’industrie automobile et la logistique, le Technopark de Tanger ambitionne devenir un hub pour l’innovation, les énergies renouvelables et les industries créatives. Les détails sur la feuille de route 2018-2020 de développement de cette zone à fort potentiel.

Faire du Tanger un hub du digital, des énergies renouvelables et des industries créatives. Tel est l’ambition du Technopark de Tanger, une zone technologique qui dispose d’une capacité d’accueil de plus de 100s entreprises avec un loyer attractif pour les start-ups à 50 DH le m2. Une ambition qui profite déjà de la dynamique régionale du Nord grâce à son attractivité pour l’industrie automobile et la logistique.

“Deux ans après son ouverture, le Technopark de Tanger, héberge, aujourd’hui, plus de 50 entreprises qui opèrent dans le domaine de l’innovation et le numérique. D’ici fin 2018, nous pouvons accueillir 100 startups, PME et grandes entreprises”, promet, Mme Lamiae Benmakhlouf, directrice générale de la société de gestion du Technopark MITC.

Capitalisant sur le retour d’expérience des Technoparks de Casablanca et Rabat, la société de gestion ambitionne développer graduellement à Tanger un écosystème digital qui profite de la dynamique sectorielle de l’industrie automobile et logistique. Outre la mise à disposition des porteurs de projets des bureaux intelligents à un tarif compétitif, et une salle de conférence avec une capacité d’accueil de 200 personnes, le Technopark de Tanger les accompagne au niveau de la formation et du networking avec son réseau de partenaires (AFEM, Réseau Entreprendre Maroc, Maroc Numeric Fund, CJD, Injaz Al Maghrib).

Parallèlement à l’offre de locaux aménagés et plugin play, le Technopark de Tanger s’est doté de services de proximité pour faciliter la vie aux entrepreneurs et leurs salariés. Il s’agit d’une agence bancaire, d’un espace Cafétéria, d’un magasin de fournitures bureautiques, des salles de réunions et de formation et d’un parking sécurisé. “Pour s’y installer et bénéficier du tarif préférentiel de 50 DH le m2, il suffit que l’entreprise opère dans les secteurs du digital, des énergies renouvelables et des industries créatives et avoir moins de deux ans d’existence”, rappelle, Mme Benmakhlouf.

Dans une perspective de soutien de la dynamique entrepreneuriale de la région, le Technopark a lancé, également, un espace de “Coworking”. Baptisé “Work in Tanger”, cet espace smart est accessible aux auto-entrepreneurs et aux porteurs de projets à des tarifs accessibles et préférentiels.

En outre, pour promouvoir la culture digitale auprès des jeunes, le Technopark en collaboration avec “Active Labs” a lancé un espace de formation dédié aux enfants de 7 à 14 ans pour les initier au codage, à la robotique et l’impression 3D.

A noter qu’avec le renforcement de son offre sur Tanger, le Technopark atteindra d’ici fin 2018 plus de 320 entreprises hébergées opérant dans le domaine du digital dont plus de 200 à Casablanca. En outre, dans le cadre de sa feuille de route de duplication régionale, le Technopark s’apprête à ouvrir une quatrième zone à Agadir. L’entreprise de gestion MTIC est en pourparlers pour l’ouverture d’autres zones technologiques notamment à Oujda, Mohammedia, Fès et Tétouan.