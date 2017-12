Tanger City Mall, le premier centre commercial de la ville, organise son premier marché de Noël du 11 au 31 décembre.

En cette fin d’année, Tanger City Mall invite tous ses clients et visiteurs à venir profiter des offres exceptionnelles qui les attendent dans un espace consacré spécialement au marché de Noël, qui se déroulera du 11 au 31 décembre, indique un communiqué parvenu à Le Site info.

De la broderie à la haute couture traditionnelle marocaine et de la confiserie à l’épicerie fine, le marché de Noël sera l’occasion pour les visiteurs du centre de chiner de bonnes idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Plusieurs exposants, opérant dans plusieurs domaines d’activités, seront présents lors de cette première édition du marché de Noël, afin de proposer des produits d’artisanat et de terroir marocain. De l’épicerie fine avec la marque « La fine bouche », en passant par des produits du terroir et du goût exposés par « L’herboristerie Marrakech » et « Nabil Oyster » proposant des huitres fraiches de Dakhla. Sans oublier la décoration et l’artisanat avec des artisans locaux tels « Dounia Broderie », « Bennis broderie », « L’antiquaire » et « Ghita déco ». Des douceurs de saisons à travers la marque « Pomme d’amour», des articles de vaisselle de la marque « Le prix c’est nous », de la vente de souvenirs traditionnels « Au coin des souvenirs » et enfin du textile Fashion à travers la marque « Priscilla » sont au rendez-vous pour satisfaire les envies des tangérois.

Situé en plein cœur du nouveau quartier dynamique de la ville, à quelques minutes de la nouvelle gare LGV, Tanger City Mall est le premier centre commercial de la région, offrant un large choix d’activités de shopping, loisirs et fooding, notamment le premier cinéma Mégarama de Tanger. Ce complexe commercial d’une superficie de 30 000 m2 s’étale sur 3 niveaux et allie mode, divertissement et restauration de choix à travers plus de 80 enseignes.

Tanger City Mall est intégré au sein du projet Tanger City Center, un complexe conçu dans une architecture avant-gardiste et répondant aux normes de qualité internationales, regroupant des résidences haut standing, un business center moderne et fonctionnel ainsi que deux hôtels Hilton 4 et 5 étoiles.