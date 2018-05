Tag Jawaz: c’est désormais possible avec Attijariwafa bank

Recharger le Tag Jawaz d’Autoroutes du Maroc est désormais possible en quelques clics chez Attijariwafa bank.

En effet, en partenariat avec Autoroutes du Maroc, le groupe Attijariwafa bank offre la possibilité de recharger le Tag Jawaz sur l’application Attijari Mobile, sur le site Attijarinet mais également sur les Guichets Automatiques Bancaires (GAB) disponibles à travers tout le Royaume.

A noter que le Tag Jawaz vient étoffer une large gamme de facturiers, opérateurs téléphoniques, impôts et taxes, déjà disponible pour le paiement ou la recharge via ses canaux digitaux d’Attijariwafa bank (factures d’eau, d’électricité, téléphonie et internet, vignette, TVA, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, impôts fonciers, billetterie aérienne, écoles et universités, etc.).

Ainsi, le groupe Attijariwafa bank, œuvre pour la transformation digitale au bénéfice de tous, en inscrivant cette innovation dans le sens de la modernisation et de l’optimisation des services offerts.