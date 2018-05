Société Générale Maroc: sa banque privée lance un nouveau produit

Etape importante dans l’accompagnement des clients de la Banque Privée souhaitant diversifier leur patrimoine financier, cette offre s’intègre dans un dispositif plus large de conseil en investissement et d’allocation d’actifs.

Face à la baisse de rendement des placements traditionnels, ce nouveau produit vient renforcer l’offre de solutions d’investissement de la Banque Privée et constitue un outil de diversification supplémentaire pour ses clients. Alliant capital garanti à maturité et perspectives de gain attractives, ce certificat de dépôt structuré permet aux clients d’accéder aux marchés actions européens à travers un investissement en Dirhams.