Smartphone: Huawei lance le Mate 10 Pro

Huawei, deuxième fournisseur mondial de téléphones mobiles, a annoncé le lancement officiel au Maroc du Mate 10 Pro, le premier smartphone haut de gamme équipé du processeur Kirin 970 à Intelligence Artificielle.

Rapide, intelligent et adaptable, le Mate 10 Pro est capable de comprendre et de réagir instantanément aux situations du monde réel. Son NPU (Neural Processing Unit) représente à cet effet un nouveau cap dans l’histoire de l’industrie mondiale : il accélère le traitement de certaines fonctions, comme la reconnaissance d’images et de textes, offrant jusqu’à 50 fois plus d’efficacité et 25 fois plus de performances. Ses qualités exceptionnelles lui permettent ainsi de surpasser toute concurrence, mais à un prix nettement plus accessible.

La force du Mate 10 Pro réside d’abord dans l’incroyable technologie qui le compose. Grâce à un processeur octocœur et un processeur graphique 12-core, le smartphone offre des performances supérieures, tout en réduisant considérablement sa consommation énergétique. La protection de la vie privée et l’efficacité sont également améliorées, puisque l’unité de traitement de réseaux neuronaux du Mate 10 Pro fonctionne indépendamment du traitement standard basé sur le Cloud.

Avec son boîtier en verre, solide et robuste, le Mate 10 Pro incarne une nouvelle vision du design. Pour ce faire, Huawei a développé une technique innovante utilisée pour chauffer le verre arrière, qui est durci à 700 °C avant d’être mis en forme. Résultat : l’appareil offre un style ultime pour une prise en main naturellement confortable.

Le Huawei Mate 10 Pro est doté d’une mémoire vive de 6 Go et offre 128 Go de stockage, mais ses atouts résident aussi dans l’incroyable univers d’expériences visuelles auxquelles l’appareil donne accès.

Son superbe écran FullView Display sans cadre de 6 pouces, qui occupe plus de 80% de la surface avant de l’appareil, en fait un bijou « borderless » qui rivalise sans peine avec la concurrence. Pour un maximum de confort, le smartphone présente un rapport d’affichage 18:9 et prend en charge des couleurs plus vives et plus brillantes grâce à la technologie HDR10.

Avec son module double caméra, conçu en collaboration avec le leader Leica, le Mate 10 Pro est définitivement le smartphone pionnier dans le domaine de la photographie mobile. Ses capteurs monochromes de 12 et 20 mégapixels, et ses optiques élargies qui peuvent s’ouvrir jusqu’à f/1,6, en font un appareil véritablement unique sur le marché. La preuve : son zoom numérique alimenté par l’Intelligence Artificielle permet une reconnaissance des scènes et objets en temps réel avec une sélection automatique des réglages de l’appareil.

Convaincu que la performance n’est rien sans l’endurance, Huawei a conçu pour le Mate 10 Pro une batterie de 4000 mAh capable de fournir une puissance d’une journée entière avec une charge unique de seulement 20 minutes. La technologie HUAWEI SuperCharge est la première au monde à recevoir la certification de sécurité TÜV à charge rapide, garantissant une charge sûre de bout en bout.

Mieux : avec son système de gestion intelligente, le Mate 10 Pro comprend le comportement de l’utilisateur et optimise la durée de vie de la batterie en distribuant intelligemment les ressources nécessaires pour faire fonctionner l’appareil tout en assurant des performances maximales.

Et parce qu’un smartphone haut de gamme se doit d’accompagner les utilisateurs partout et tout le temps, Huawei a rendu le Mate 10 Pro résistant à l’eau et à la poussière. Doté d’une valeur nominale IP67, l’appareil est capable de tout gérer, peu importe ce que la vie vous réserve !