Skytrend: un nouvel accélérateur de startups au Maroc

Les startups sélectionnées bénéficieront d’un financement, mais également d’un ensemble d’avantages, dont des bureaux équipes, des mentors hautement qualifiés, un accès à un puissant réseau relationnel et d’un accompagnement stratégique et marketing.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK