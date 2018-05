SIAM: clôture en beauté de la 13ème édition

Le Salon International de l’Agriculture du Maroc (SIAM) a clôturé, dimanche 29 avril 2018, sa treizième édition.

Organisée du 24 au 29 avril 2018, cette nouvelle édition est venue confirmer la vocation première du SIAM, à savoir son statut de véritable plateforme d’échange et de promotion à l’adresse des différents intervenants nationaux et internationaux, œuvrant activement pour le développement et la durabilité du secteur agricole et rural .

Placée sous le thème: « Logistique et marchés agricoles”, cette 13ème édition a mis à l’honneur la Hollande (invité d’honneur du Salon) et a enregistré des taux de participation remarquables, en constante évolution par rapport aux chiffres des précédentes éditions avec:

-1 025 000 Visiteurs

-70 pays ayant répondu présents lors de cette édition dont 23 pays africains

-32 conférences scientifiques

-1700 exposants

Il convient de noter également que plusieurs ministres africains et étrangers ainsi que des délégations étrangères et représentants de régions africaines ont pris part aux différentes activités et échanges durant cette édition, renforçant ainsi le rôle du Maroc en tant que « porte de l’Afrique ».