SDX Energy découvre un 4ème gisement de gaz au Maroc 

Le forage du bassin à débuté le 15 janvier pour atteindre une profondeur totale de plus de 1157m, et ce sont 5 mètres de gaz net qui ont été découverts, selon un communiqué de l’entreprise. D’après la même source, la qualité du réservoir a dépassé les attentes estimées, avec un taux de porosité a 35,3%.

