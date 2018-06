Santé: reconnus au Maroc, les biosimilaires ne sont pas remboursés

La Coupe du monde a commencé. Les chaînes ZDF, ZDF-Info, ARD Das Erste et One vont retransmettre tous les matches en clair sur le satellite Astra.

Rappelons que des vies dépendent de ces traitements et qu’il est aujourd’hui, au Maroc du 21ème siècle, inconcevable que des patients soient obligés de mendier l’argent d’un traitement car trop cher, alors qu’ils peuvent se procurer un autre, reconnu par toutes les instances de santé et beaucoup plus accessible.

Aujourd’hui, nous nous retrouvons dans une situation intenable pour beaucoup de patients et il est temps que l’opinion publique s’approprie ce combat pour le porter et le soutenir, afin que cesse cette marginalisation.

Nos responsables semblent ignorer que 30% c’est énorme pour un traitement contre le cancer, surtout pour des personnes issues de milieux défavorisés qui vivent un enfer à cause de cette lenteur de procédure ou alors une absence totale de responsabilité et de (bonne) volonté.

Or, les patients attendent toujours car ces mêmes médicaments ne sont pas remboursés par les principales parties concernées, à savoir les mutuelles et autres structures en charge.

Ces nouveaux traitements, bien accueillis par les autorités car répondant à tous les critères et toutes les normes, ont reçu leur AMM (Autorisation de mise sur le Marché) en 2017, ont été publiés dans le Bulletin Officiel en 2018 et annoncés sur le site de l’ANAM (L’Agence Nationale de l’Assurance Maladie) en tant que médicaments « remboursables ».

Il y a plus d’un an, des médicaments bio-similaires ont fait leur entrée au Maroc, permettant ainsi à des patients de prétendre à des traitements anti-cancer, de 30% moins chers que ceux vendus jusque-là au niveau national.