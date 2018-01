Santé: ce que vous ne savez (peut-être) pas sur les oeufs au Maroc

Santé – Célébrée le 15 janvier de chaque année, la journée nationale de l’oeuf constitue désormais un rendez-vous annuel qui rassemble les professionnels du secteur et le consommateur marocain.

Selon les chiffres de la FISA, la production d’œufs de consommation s’est chiffrée à 4 milliards unités, avec une consommation moyenne de 140 œufs/hab/an, permettant ainsi de satisfaire à 100% la demande exprimée au Maroc.

S’agissant des investissements cumulés consentis dans les filières de production d’œufs, ils ont atteint environ 2,6 milliards de dirhams (MMDH), alors que le chiffre d’affaire du secteur s’est établi à 4,8 MMDH.

Cette filière est constituée de 5 couvoirs de type ponte produisant 14 millions de poussins, environ 240 élevages de poules pondeuses autorisés, ainsi que 5 centres de conditionnement agréés des œufs. Elle offre en permanence 12.000 emplois directs et près de 30.000 emplois indirects dans les circuits de commercialisation et de distribution.

L’œuf, de par sa qualité sanitaire, nutritive, diététique et culinaire, permet ainsi de varier les menus. En omelette, à la coque, brouillé au plat, intégré dans les salades et la préparation de gratins, sauces, gâteaux… sont les différentes manières de savourer les délices de l’œuf.

Considéré comme une excellente source de protéines, de vitamines et de minéraux, l’œuf est l’un des aliments les plus complets et de haute qualité nutritionnelle qui reste économique, facile à préparer et convenable à toutes les catégories d’âge.

Aliment peu énergétique, l’œuf contribue à apaiser la faim et constitue un excellent allié dans les programmes minceurs qui participe à la couverture des besoins nutritionnels liés à la croissance et au maintien d’un corps en parfaite santé.

En effet, les protéines contenues dans l’œuf sont dites “complètes” car elles renferment les 9 acides aminés essentiels dans des proportions équilibrées, ce qui permet d’utiliser cet aliment comme référence pour évaluer la teneur en protéines des autres aliments et la qualité de ces protéines.

Un œuf de 60g contient des matières grasses composées de 75% d’acides gras mono et polyinsaturés, 25% d’acides gras saturés, 5% de cholestérol, outre un cocktail de vitamines et minéraux, dont liposolubles A, D, E et K et des vitamines hydrosolubles du groupe B (B2, B5, B8, B9 et B12), selon des spécialistes.

L’œuf est aussi une bonne source d’autres éléments nutritifs, notamment le phosphore, le zinc, le potassium, le fer, le magnésium, l’iode et le sélénium, qui se répartissent entre le blanc et le jaune de cet aliment.

Hicham Louraoui