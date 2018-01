Samsung vous présente les Galaxy A8 et A8 +

CONTENU DE MARQUE – Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui les derniers ajouts à la série Galaxy A: le Galaxy A8 (2018) et le A8+ (2018).

Les Galaxy A8 (2018) et A8 + (2018) disposent d’une caméra frontale double, d’un grand écran Infinity et d’un design ergonomique qui s’inspire de l’héritage et de l’expérience phare de Samsung en matière de design. Avec des fonctions supplémentaires quotidiennes, la série Galaxy A est plus élégante, et pratique que jamais.

« Avec les Galaxy A8 (2018) et A8 + (2018), nous apportons les fonctionnalités préférées de nos clients à partir de nos smartphones, tels que l’Infinity Display et notre premier caméra frontale double avec Live Focus, à notre série Galaxy A », a déclaré Junho Park, vice-président de l’unité de la planification mondiale des produits, affaires de Communications Mobile chez Samsung Electronics. « Le Galaxy A8 (2018) et A8 + (2018) illustrent notre dévouement continu à répondre aux besoins de nos consommateurs en leur offrant un plus grand choix et plus de commodité. »

Prenez des selfies claires et lumineuses avec l’appareil photo arrière de 16 mégapixels F1.7 et la caméra double frontale 16 mégapixels + 8 mégapixels F1.9, peu importe où vous êtes ou ce que vous faites. Le caméra frontale double est composée de deux caméras séparées. Vous pouvez donc basculer entre les deux pour prendre le selfie que vous souhaitez: des portraits avec un arrière-plan clair et net. Et grâce à la fonction Live Focus avancée, vous pouvez facilement ajuster l’effet bokeh avant ou après la prise des photos pour créer des images de haute qualité.

Du jour au soir, l’appareil photo avancé veille à capturer des images nettes, même dans des conditions de faible éclairage. Les nouveaux appareils vous permettent également de personnaliser vos photos avec des options amusantes, d’ajouter des autocollants à votre selfie ou de mettre en valeur une extravagance culinaire avec le mode alimentaire.

Les séquences vidéo tremblantes feront désormais partie du passé avec la technologie de stabilisation d’image vidéo numérique (VDis), et avec une fonction hyper lapse supplémentaire, vous pouvez désormais créer des vidéos accélérées qui vous permettent d’enregistrer, de raconter et de partager des histoires encore plus longues.

En regardant des films ou en jouant à des jeux, les derniers appareils Galaxy A établissent une nouvelle norme pour des expériences de visionnement immersives et ininterrompues. L’écran Infinity va au-delà de la cadre avec un taux d’affichage 18,5: 9 immersif, de sorte que vous pouvez voir toute la scène sur votre écran pour une expérience cinématographique ultime. Le grand écran est soutenu avec le verre incurvé ergonomique sur l’arrière et l’avant. Son cadre en verre et en métal lisse, ses courbes douces et sa prise en main confortable le rendent encore plus facile à regarder ou à interagir avec le contenu de votre téléphone. Les Galaxy A8 (2018) et A8 + (2018) sont disponibles en quatre couleurs, y compris le noir, le gris orchidée, l’or et le bleu pour convenir à votre style personnel.

Les deux appareils vous informent continuellement sur l’écran d’affichage contenue, ce qui signifie que vous pouvez obtenir des informations en un coup d’œil sans déverrouiller votre téléphone. Avec Samsung Pay, vous n’avez pas besoin d’apporter votre portefeuille chaque fois que vous sortez. Supportant la transmission sécurisée magnétique (MST) et la communication en champ proche (NFC), les Galaxy A8 (2018) et A8 + (2018) peuvent être utilisés pratiquement partout où vous pouvez appuyer ou glisser votre carte. Chaque transaction via Samsung Pay sécurisée, et très simple. Tout ce qu’il faut est un balayage d’empreintes digitales.

Offrant une résistance à l’eau et à la poussière IP68, les Galaxy A8 (2018) et A8 + (2018) peuvent résister aux intempéries, à la transpiration, à la pluie, au sable et à la poussière, ce qui convient à presque toutes les activités. Le Galaxy A8 (2018) et le A8 + (2018) prennent en charge les cartes microSD, ce qui vous permet d’augmenter votre capacité de stockage de 256 Go, et c’est les premiers téléphones de la série A qui supporte la Gear VR de Samsung.