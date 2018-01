Samsung fait partie des meilleures entreprises marocaines (Kompass)

Samsung Electronics Maghreb Arab figure au classement 2017 des 500 plus grandes entreprises marocaines réalisé par le magazine Économie & Entreprises en partenariat avec Kompass. L’entreprise se positionne à la 24e place avec un chiffre d’affaires de 5,15 milliards de dirhams.

Produite chaque année, cette étude de référence, qui se base sur les chiffres d’affaires réalisés par les entreprises marocaines , produit un classement synthétique des sociétés les plus importantes du Royaume.

Un communiqué de Samsung parvenu à Le Site info indique que la place obtenue par Samsung Electronics Maghreb Arab témoigne de ses excellentes performances et de son rôle de contributeur majeur dans l’économie nationale. L’entreprise emploie au Maroc 150 collaborateurs directs et environ 1000 indirects, et s’appuie sur un réseau d’une dizaine de distributeurs répartis sur tout le territoire.