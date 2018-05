Salaheddine Mezouar est le nouveau président de la CGEM

L’ancien ministre des Affaires étrangères Salaheddine Mezouar a été élu président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), au terme d’une Assemblée générale élective, tenue mardi à Casablanca.

Salaheddine Mezouar a finalement remporté la présidence de la CGEM. Sur 6635 voix, le duo Mezouar/Mekouar a obtenu 5173 voix, contre 1432 voix pour Hakim Marrakchi.

Dans un discours d’adieu, Meriem Bensalah Chaqroun, a appelé, mardi à Casablanca, son successeur à la tête de cette organisation à œuvrer en vue d’un nouveau contrat social « fort, complet et inclusif » fondé sur une répartition juste et équilibrée des fruits de la croissance.

Mezouar veut relancer la confiance des entreprises et l’investissement domestique. « Je suis porteur d’un programme très ambitieux mais en même temps réaliste qui vise en priorité à relancer la confiance des entreprises et l’investissement domestique », a affirmé Mezouar.

Mezouar propose notamment la mise en place d’un « Fonds de garantie” des besoins en fond de roulement des entreprises, “un moyen peu coûteux pour l’Etat et qui a été toujours utilisé par le passé pour stimuler la confiance de l’entreprise et lui apporter une bouffée d’oxygène pour fonctionner ».

L’objectif de son programme est également d’accompagner les entités économiques les plus fragiles qui « souffrent relativement et qui ont besoin d’outils et de mesures leur permettant de retrouver l’énergie pour continuer à se développer et aussi celles qui ont de l’ambition et qui sont en train de croître », note Mezouar.

Les candidatures retenues ont été jugées « complètes et répondant à toutes les conditions d’éligibilité prévues par les Statuts et le règlement intérieur de la CGEM ».

Selon le statut de la Confédération, le Président est élu par l’assemblée générale élective et ce pour une durée qui ne peut excéder trois années.

Le mandat du Président prend fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire ledit mandat.

S.L.